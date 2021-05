KOERS pakt uit met wielermuseum op wielen

Begin dit jaar kocht ‘KOERS. Museum van de Wielersport’ in Roeselare een tweedehands autobus.

Die is intussen omgebouwd tot een wielermuseum op wielen met binnenin een expo rond het WK Wielrennen in Vlaanderen. Daarmee gaat de ‘KOERSbus’ de baan op. De KOERSbus werd vanochtend voorgesteld in aanwezigheid van Johan Museeuw, de wereldkampioen van 1996, en Peter Farazijn, voormalig profwielrenner en momenteel buschauffeur bij De Lijn. (Lees verder onder de foto)

In mei en juni zal de bus een tour af langs Roeselaarse lagere scholen. De leerlingen zullen op een speelse, interactieve manier kennismaken met de werking van een museum. Daarna trekt de bus en zijn bemanning er op uit voor de Ronde van België. Van zondag 11 juli tot en met woensdag 21 juli gaan zij op zoek naar het WK-verleden van België. De bus zal halt houden in 20 steden en gemeenten met een WK-historiek of -link. Het traject van KOERSbus en de wielerverhalen zullen online te volgen zijn. KOERSbus zal ook te zien zijn tijdens het WK zelf, eind september 2021.