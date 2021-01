KOERS bouwt bus om tot museum op wielen

Tegen de start van het wielervoorjaar zal het mobiele museum klaar zijn voor een roadshow doorheen de Benelux om uiteindelijk te landen op het WK wielrennen dat in september 2021 in Vlaanderen plaatsvindt.

“De plannen om een museum op wielen te realiseren, dateren al van enige tijd”, aldus schepen José Debels. “Het wereldkampioenschap Wielrennen in Vlaanderen in september 2021 was de perfecte aanleiding om er effectief mee van start te gaan.” KOERSbus, zoals het mobiele museum zal heten, krijgt een modulaire inrichting. Afhankelijk van de plek waar de KOERSbus halt houdt, wordt het mogelijk de tentoonstelling binnenin de bus aan te passen. In eerste instantie wordt dat een opstelling die verband houdt met het WK Wielrennen, maar later zal het mobiele museum - naast wielerwedstrijden - ook koers zetten richting scholen, socio-culturele bestemmingen en (wieler)erfgoedlocaties.

Busje komt zo

KOERS hoopt de KOERSbus voor het eerst op de baan te brengen tegen de GP Monseré op zondag 7 maart. Daarna volgt in principe Dwars door Vlaanderen en wordt KOERSbus ingeschakeld in een activerend voortraject als publieksopwarmer richting het WK. In de zomer rijdt KOERSbus uit voor een tiendaagse Ronde van België langs steden en gemeenten met een WK-band. In september 2021 volgt dan de apotheose met de aanwezigheid van KOERSbus op het WK zelf.