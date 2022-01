Koereigers gespot in de Westhoek

Regelmatig is er een groep van een negental koereigers te spotten in de streek van Veurne. Meestal strijken ze samen neer in weiden waar ze in het gras op zoek gaan naar wormen en insecten. Van oorsprong komt de koereiger uit Afrika, maar sinds het begin van de twintigste eeuw zijn ze aan een opmars bezig in Zuid-West Europa. Door de zachte winter blijven ze hier nog enige tijd omdat ze genoeg voedsel vinden. Moest de winter toch nog hard toeslaan vertrekken ze naar Spanje of Noord-Afrika.

De koereiger is een van de zeldzame reigersoorten in ons land. Het is een kleine witte reiger, die zoals de naam al zegt vaak tussen het vee loopt. De gebieden waar de koereiger oorspronkelijk voorkomt liggen in Spanje, Marokko en rond de Rode Zee. Ook is er in 2020 een broedgeval bekend in het natuurdomein van de Blankaart in Woumen bij Diksmuide.

Naast koereigers spotten, kan je dit weekend deelnemen aan Het Grote Vogelweekend van Natuurpunt. Het moment waar je verschillende soorten vogels in je tuin kan turven.