"Mijn grootste wens is uitgekomen, we zijn in blijde verwachting van een meisje volgende lente. Na een zwaar 2020... eind goed al goed. We kunnen niet wachten om Finns kleine zusje te ontmoeten", schrijft de 31-jarige Naert op Instagram.

Enkele maanden na de geboorte van zijn tweede kind, wil de West-Vlaming zich tonen op de Spelen van Tokio. Vier jaar geleden eindigde hij in Rio als 22e.