Koen De Bouw is master van Filmfestival Oostende 2021

Acteur Koen De Bouw is de master van het Filmfestival Oostende 2021 dat plaatsvindt van 15 tot 23 januari. De Bouw speelde onder meer de hoofdrol in De zaak Alzheimer (2003), Loft (2008) en De premier (2016). Hij volgt Lynn Van Royen op.

Koen de Bouw kiest voor 'age before beauty' als thema. "De nadruk ligt op sterke verhalen waarin we ons universeel verbonden weten", aldus De Bouw. De openingsfilm wordt 'Red Sandra' van Jan Verheyen en Lien Willaert.

Eerder werd al aangekondigd dat het Oostendse festival voortaan in januari zou plaatsvinden. Zo komt het midden in het award- en festivalseizoen te liggen en kunnen Vlaamse producties meer aandacht krijgen. Met zijn keuze voor 'age before beauty' als thema wil hij inhoud laten primeren op vorm, tijd, gender of ras. Zelfs, of misschien vooral in tijden van corona, zijn sterke verhalen belangrijk, zegt directeur Peter Craeymeersch. "We willen ons publiek een veilig event bieden met veel aandacht voor essentiële verhalen die het voorbije jaar door de pandemie wat op de achtergrond geraakt zijn."

Naast de traditionele Ensor-filmprijzen worden deze keer ook Jamies uitgereikt voor beste online content. Zo wil het festival een brug slaan tussen de traditionele filmwereld en de online content makers.

De openingsfilm op 15 januari is de eerste artistieke samenwerking tussen het echtpaar Jan Verheyen en Lien Willaert. 'Red Sandra' is een waargebeurd verhaal over de willekeur van het noodlot, over politieke verantwoordelijkheden en over een ongelijke strijd. Centraal daarin staat de familie Massart. William en Olga krijgen de diagnose dat hun dochtertje Sandra lijdt aan MLD, een zeldzame spierziekte. Ze heeft nog een jaar te leven. De vader weigert de hoop op te geven en gooit zich in een verbeten strijd tegen de farma-industrie.