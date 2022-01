Koen Crucke krijgt Grote Pluim van De Haan

Koen Crucke is een rasechte Gentenaar, maar hij woont intussen al jaren in de Haan samen met echtgenoot Jan. Crucke draagt de badstad dan ook diep in z’n hart. Overal waar hij kan, draagt hij z’n liefde voor dit stukje kust uit. Daarvoor wordt de televisiester en operazanger beloond met een Grote Pluim.

Aan de vooravond van z’n 70ste verjaardag zit Crucke nog boordevol plannen en goesting om opnieuw op het podium te staan. Al zal dat vanaf nu wel zonder pianist en minister van Staat, Willy Claes, zijn. Na meer dan 100 optredens samen stopt Claes als pianist van Koen Crucke.