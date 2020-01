Koelwagen met 23 transmigranten onderschept in Zeebrugge

In de haven van Zeebrugge is vanmorgen een koelwagen met 23 transmigranten onderschept. Volgens de federale politie probeerden de transmigranten via de koelwagen in Groot-Brittannië te geraken.

Het gaat om Eritreeërs en Soedanezen, onder wie drie vrouwen. Er zijn geen kinderen bij en niemand van de gevonden personen is in levensgevaar, maar de temperatuur in het transport bedroeg slechts 2 graden Celsius.

De personen werden ontdekt toen het transport werd geopend om te lading uit te halen en te herschikken. Het transport ging dus niet rechtstreeks naar Groot-Brittannië. Vermoedelijk zijn de transmigranten woensdagnacht in de regio Borgworm in de container gestapt, toen de chauffeur zijn rust nam. De dossiers van alle gevonden personen zullen nu administratief worden afgehandeld en ze zullen ter beschikking gesteld worden van de Dienst Vreemdelingenzaken. De scheepvaartpolitie zal onderzoek voeren naar mensensmokkelaars die rond Borgworm actief zijn.

Het incident gebeurt amper drie maanden na het drama in Essex. Toen werden 39 transmigranten dood aangetroffen in een koelcontainer. Ze waren de haven van Zeebrugge gepasseerd zonder dat de koelcontainer gecontroleerd was.

