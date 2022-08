Knuffeldieven schieten te hulp om daarna juwelen te stelen: "Nieuwe werkwijze in Kortrijk en omstreken"

In Kortrijk zijn bij twee oudere dames op een erg sluwe wijze juwelen gestolen. Dat gebeurde op klaarlichte dag, gewoon op straat. De politiezone Vlas waarschuwt voor een nieuwe werkwijze van deze zogenoemde knuffeldieven.

"Ik voelde plots iets op mijn hoofd toen ik aan de apotheek stond te wachten", begint een slachtoffer haar verhaal. "Ik dacht dat het vogelstront was. Er kwam meteen een meneer met een zakdoekje naar me toe om mijn jas af te kuisen."

Een vriendelijk gebaar zou je denken, tot de vrouw ook merkt dat haar ketting gestolen is. "Ik heb die man nog bedankt, hij zal denken: 'wat een domme vrouw'", vertelt het 80-jarige slachtoffer.

Ook andere politiezones

De feiten gebeuren om kwart voor tien zondagochtend in het centrum van Aalbeke. De vrouw is niet alleen haar vertrouwen kwijt, het kettinkje heeft een emotionele waarde. "Ik kreeg het cadeau van mijn man toen ik twintig was. Nu ben ik het kwijt hé."

De dader sprak Frans. De vrouw schat dat hij zo'n 35 jaar is. Ook in de Tolstraat bij het station in Kortrijk werd een oudere dame slachtoffer. "Het gaat om een nieuwe modus operandi. Vroeger vroeg men bijvoorbeeld de weg en gaf men als bedanking een knuffel en intussen stal men juwelen, nu gebruikt men een vloeibare substantie om het kledingstuk vuil te maken. Om nadien de vuiligheid af te wrijven", legt Thomas Detavernier van politiezone Vlas uit.

Ook in andere politiezones duiken gelijkaardige aangiftes op.