Knuffeldievegge verbergt horloge... in haar vagina

Het openbaar ministerie had zes maanden effectieve celstraf gevorderd.

Op 14 augustus werd een man 's avonds in Knokke-Heist aangesproken door een Roemeense man en een Roemeense vrouw. Ze vroegen hem de weg, waarna de vrouw het slachtoffer uitgebreid bedankte met een knuffel. De man besefte pas later dat zijn uurwerk van het merk Breitling verdwenen was. De verdachten konden even later al in de buurt ingerekend worden.

De Roemenen beweerden allebei minderjarig te zijn, dus werd een botscan uitgevoerd. De man bleek inderdaad minderjarig, de vrouw niet. Bovendien kwam tijdens de botscan aan het licht dat ze het gestolen horloge vaginaal had opgestoken. Uiteindelijk bekende ze bij de onderzoeksrechter dan ook haar betrokkenheid bij de diefstal.

De verdediging vroeg om de straf te beperken tot de voorhechtenis. Meester Yen Buytaert benadrukte dat zijn cliënte geen geweld gebruikte en dat de buit aan het slachtoffer werd terugbezorgd. De moeder van drie kinderen hoopte zo snel mogelijk terug te keren naar haar woonplaats in Spanje. "Ik wil u beloven dat ik nooit nog feiten zal plegen", aldus Idoia G. De rechter veroordeelde de Roemeense uiteindelijk tot 800 euro boete en acht maanden celstraf, waarvan enkel de voorhechtenis effectief. Na vijf maanden voorhechtenis mag G. de gevangenis in principe vrijdag verlaten.