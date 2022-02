Knokpartij in Brugs Minnewaterpark “Geen klacht ingediend bij politie”

“Het filmpje is doorgestuurd naar de politie voor verder onderzoek. Het is moeilijk om te bepalen wie de daders en wie de slachtoffers zijn, iedereen vecht in het filmpje. Bij de politie is er geen klacht ingediend,” zegt De fauw.

Volgens de burgemeester gaat het om een eenmalig feit. Hij kreeg het filmpje onder ogen nadat Stefaan Sintobin (Vlaams Belang Brugge) de beelden onder de aandacht bracht. De feiten zouden hebben plaatsgevonden vorige woensdag. De politie ontving geen klacht van een slachtoffer, maar was de dagen na de feiten wel aanwezig in het Minnewaterpark. Ook al omdat eerdere feiten rond het Stationsplein - niet zo veraf - voor onrust zorgden. Maar alles bleef er verder rustig.