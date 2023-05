Knokke reageert op tweedeverblijftaks: "We blijven taks toepassen"

Afgelopen week verklaarde het hof van beroep in Gent de tweedeverblijfstaks van Knokke-Heist onwettig naar aanleiding van een individuele klacht. De gemeente benadrukt nu in een reactie dat het reglement op de tweedeverblijfstaks niet vernietigd is.

“Op dit moment onderzoeken advocaten van de gemeente het arrest. Intussen blijft Knokke-Heist de taks verder toepassen en worden de belastingsbrieven dus wel degelijk verder bedeeld”, klinkt het bij het gemeentebestuur. Knokke-Heist is de op één na goedkoopste badplaats wat de tweedeverblijfstaksen betreft. Enkel De Haan is goedkoper. De taksen worden dan ook opnieuw geïnvesteerd in de gemeente. “De inkomsten van de opgelegde taks dienen om te investeren in het strand, de vele recreatiefaciliteiten en de netheid en veiligheid van onze gemeente”, besluit het gemeentebestuur.

