Knokke-Heist wil massatoerisme weren

Kwaliteit boven kwantiteit, blijft het motto aan de oostkust. Knokke-Heist wil ook voluit de kaart van de eigen inwoners trekken.

Vooral de problemen met dagjestoeristen die met minder fraaie bedoelingen naar de kust afzakten, zijn een doorn in het oog van de inwoners en de tweedeverblijvers.

"Er is geen draagvlak meer voor massatoerisme", zegt het gemeentebestuur. Dat blijkt ook uit de piek in uitgaven bij lokale handelaars, toen dagjestoeristen niet welkom waren. Hoe de toekomst eruit zal zien is koffiedik kijken, maar het evenementenbeleid zal zeker worden herbekeken.