Knokke-Heist voert nieuw parkeerplan in

Op 6 april is er een nieuw parkeerbeleid van kracht in Knokke-Heist. De bedoeling van het nieuwe beleid is om meer rotatie te krijgen en de lokale handel en horeca te stimuleren.

De gemeente wil ook het autoverkeer in het centrum doen afnemen en het fietsen stimuleren. Alle inwoners en tweedeverblijvers krijgen deze week het nieuwe parkeerplan in de bus, waarin alle tarieven, zones en de verschillende kaarten uitgebreid worden uitgelegd. Voor meer informatie kunnen ze elke werkdag en op zaterdagvoormiddag terecht in de Parkingshop of op de website www.parkeren.be/knokke-heist.

Hoge rotatie is voordeel voor de lokale economie

Met de wijzigingen in het parkeerbeleid wil het gemeentebestuur samen met de firma OPC (concessionaris voor controle op het parkeren in Knokke-Heist) het parkeerbeleid verbeteren en meer rotatie brengen in de gebruikers van de beschikbare parkeerplaatsen. Dit komt de lokale handel en economie ten goede.

Vroeger kon je maximaal 1 uur parkeren in de winkelstraten. Vanaf 6 april is dat 2 uur, maar het tweede uur betaal je 3 in plaats van 2 euro. In de oranje zone vervalt vanaf 2020 het voordeel voor de parkeerkaarthouders om, mits het betalen van 1 euro, in de weekends en de vakanties een hele dag te parkeren.

In de groene zone wordt het uurtarief voor niet parkeerkaarthouders verhoogd van 1,5 naar 2 euro. Het dagtarief stijgt van 5 naar 10 euro. Er komen ook versterkte controles én verhoogde retributies in alle zones, om de rotatie te stimuleren.

Digitaal scannen van nummerplaten

Er komen ook aangepaste parkeerautomaten met nieuwe technologie. Wie een parkeersessie wil starten, moet eerst de nummerplaat ingeven op de automaat zoals je dat ook al moest doen bij sms of app parkeren. De nieuwe automaten zullen er ook voor zorgen dat het mogelijk is om de nummerplaten digitaal te scannen. De controle kan hierdoor een stuk sneller en efficiënter verlopen.

Nieuwe bewonerskaarten pas vanaf 2020

Wie dit jaar al een bewonerskaart kocht, hoeft voorlopig niets te doen. De kaart blijft nog tot eind 2019 geldig aan de oude voorwaarden. Wie dit jaar nog een bewonerskaart koopt, betaalt ook nog de oude prijs. Pas vanaf 2020 zullen bewoners en tweedeverblijvers meer betalen voor hun parkeerkaart. De bijdrage gaat omhoog van 30 (eerste en tweede vergunning), 50 (voor derde wagen) en 100 euro (voor vierde wagen) naar 40, 80 en 120 euro. Bewoners in de oranje en rode zone kunnen kiezen voor een kaart die ook onbeperkt parkeren in de oranje zone toelaat, de prijs komt neer op 220, 260 en 300 euro.

Voor zorg- en werkkaarten gaan de nieuwe tarieven al in vanaf 6 april. Omdat het onmogelijk is om alle werknemers voor de zaak te laten parkeren, zijn de tarieven verhoogd. Anders is er weinig parkeerplaats over voor de klanten. Bij de aankoop van een werkkaart heb je wel de keuze om een kaart aan te kopen voor 1, 3 of 12 maanden. En je kunt kiezen tussen type 1 (geldig in de groene en blauwe zone en oranje zone op schooldagen) of type 2 (oranje, groen en blauwe zone).

Ondergronds parkeren stimuleren

Het gemeentebestuur beseft dat ze moet investeren in ondergrondse parkeergarages. En die zullen er op termijn ook komen aan het Canadaplein en het Maurice Lippensplein. Die moeten dan goedkoper worden dan bovengronds parkeren. Om de parkeerdruk te verminderen komt er aan de Far West (hoek Natiënlaan/Kalvekeetdijk) ook een invalsparking, die vooral voor evenementen en piekmomenten zal dienen.