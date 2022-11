Architecten van over de hele wereld hebben tot begin volgend jaar de tijd om een voorontwerp in te dienen. De vijf overblijvende kandidaten krijgen dan al 20.000 euro om hun ontwerp verder uit te werken, de winnaar daarvan 40.000 euro. Samen met de kosten voor de organisatie, de studiebureaus, en het ereloon van de architect komt Knokke-Heist aan een totale som van 3,4 miljoen euro. Over een jaar moet het winnende project bekend zijn, de werken starten dan in 2025.