Knokke-Heist onthult indrukwekkende glazen koepel met 2.211 raampjes

Zes jaar is er gewerkt aan de vernieuwing van het Albertplein. De glazen koepel is de blikvanger, een architecturaal hoogstandje met meer dan 2.000 glasraampjes in helder en gekristalliseerd glas. Johan Geeroms, Jan De Nul Group: "Het is uniek. Het heeft geen voorgaande. Het is geen plug-en-play systeem, er zijn geen antecedenten waar je kan inpikken. Ik denk dat het onze sterkte is om van een sketch een nieuw verhaal te schrijven, een nieuw concept te ontwikkelen. Dat is ook de structuur waar we de schepen van Jan De Nul mee bouwen."

Op het Albertplein flaneerden ooit sterren als Charles Aznavour, Edith Piaf, Frank Sinatra, Jacques Brel en Josephine Baker. Het stadsvernieuwingsproject Matuvu moet het Albertplein opnieuw de uitstraling geven die het ooit had. Piet De Groote, burgemeester Knokke-Heist: "Dat zal een levendig plein worden, waar men kan iets drinken en eten, waar er beleving kan zijn, waar af en toe een evenement kan plaats vinden. Het zal weer het plein worden van weleer."

De koepel gaat in het najaar open als horecazaak.