Knokke-Heist herdenkt Zwindrama met twee gedode agenten

Vandaag is het 51 jaar geleden dat twee agenten van de Knokse politie werden gedood. Twee anderen raakten zwaar gewond. Dat drama wordt vandaag herdacht in het Zwin Natuurpark. De feiten vonden destijds plaats op de parking van het Zwin.

Bekijk hieronder onze reportage uit 2011 met ook beelden uit 1971

In de nacht van 2 op 3 mei 1971 hield een politiepatrouille een routinecontrole op de parking van het Zwin. De chauffeur van een gestolen wagen bleek een zware jongen te zijn: Robert Van Sprang, een Nederlandse militair van 22. Hij was van plan om een reeks overvallen te plegen in ons land en maaide met een mitrailleur vier agenten neer. Twee stierven ter plaatse: Willy De Bree en Paul Demare. Twee andere agenten raakten zwaar gewond. De dader kon ontsnappen maar zou uiteindelijk gevat worden in zijn kazerne in Nederland. Hij kreeg 12 jaar cel en pleegde later zelfmoord.

De moordpartij zorgde in 1971 voor een schokgolf in heel het land. Zo’n brutale moord was nooit gezien. Koning Leopold bezocht de gewonde agenten en de begrafenisplechtigheid lokt massa’s volk.

51 jaar na de feiten blijven de gemeente Knokke-Heist en de politie het belangrijk blijven om dit drama te herdenken. De plechtigheid vindt vanmiddag plaats in aanwezigheid van Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, de burgemeesters van Knokke-Heist en Damme en de korpschef van de politiezone Damme/Knokke-Heist.