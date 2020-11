Knokke-Heist bekijkt opties voor lichtfestival

Naar aanleiding van de drukte op Wintergloed in Brugge, bekijkt het gemeentebestuur van Knokke-Heist of extra maatregelen nodig zijn voor de eigen lichtinstallatie. Volgende week gaat namelijk de derde Light Art van start. (Archiefbeeld)

Het idee van Light Art is wat soortgelijk aan Wintergloed in Brugge. Er is een parcours langs verschillende creatieve lichtinstallaties. Na de volksconcentratie van gisteren in de West-Vlaamse hoofdstad gisteren, herevalueert Knokke-Heist nu of extra maatregelen nodig zijn.

In tegenstelling tot Brugge is het parcours in Knokke-Heist veel langer en langs plaatsen met meer ruimte. Met de wandeling wil de kustgemeente geen extra volk lokken met eindejaar. Het parcours is bedoeld voor de inwoners en tweedeverblijvers. De verlichte kunstwerken blijven één maand staan.