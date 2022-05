Knip op Korenmarkt komt er niet

In Izegem liggen de plannen voor de herinrichting van het stadscentrum bijna in een definitieve plooi. Op de Korenmarkt zou er oorspronkelijk een knip komen, waardoor gemotoriseerd verkeer niet langer van het station richting Melkmarkt of Korenmarkt zelf zou kunnen. De inwoners en handelaars van Izegem kregen inspraak en mochten hun stem laten horen over het voorontwerp. Bijna de helft van de bevraagde inwoners zag die knip niet zitten, daarom laat de stad doorgaand verkeer toch toe op de Korenmarkt.

Wie vanaf de brug naar de Korenmarkt rijdt zal sowieso links moeten afdraaien. Op de Korenmarkt zelf is er dan meer ruimte voor terrassen en groen. Vanaf het station zal je nu toch kunnen rijden richting de Melkmarkt.