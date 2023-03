Knack Roeselare schrijft regelrechte volleybalgeschiedenis

Knack Roeselare speelt de finale van de CEV-cup, en dat mag je gewoon Belgische volleybalgeschiedenis noemen. Het is 21 jaar geleden dat Roeselare zelf dit nog kon (in 2002 won het de TopTeamsCup). Roeselare versloeg na een ware thriller het ongenaakbaar gewaande Piacenza in een golden set.

Roeselare was vorige week in de eigen Tomabelhal al boven zichzelf uit gestegen door Piacenza (de Italiaanse bekerhouder) met 3-0 huiswaarts te sturen. Maar de return in Piacenza wachtte nog als een zo mogelijk nog zwaardere opdracht. Roeselare moest ofwel twee sets zien te winnen, ofwel (bij 3-0 of 3-1-verlies) alles op de golden set zetten. En het is dat laatste geworden.

De Belgische competitieleider moest de wet van de sterkste ondergaan in Italië. Kansloos haast ging Knack onderuit. Zeker in de eerste set was het verschil groot: 25-17. In set twee en drie speelde Roeselare wel degelijk en op niveau. Maar Piacenza speelde nu - in vergelijking met de heenwedstrijd - zelf ook topniveau. En dat bleek te hoog te liggen: 25-19 en 25-21.

Maar in de golden set gebeurde het dan wel. Roeselare kwam zelfs 10-13 voor en geloofde er dan vol in. De Belgische bekerwinnaar kreeg twee matchballen maar had er maar één nodig: 12-15 en een historische kwalificatie. De finale van de CEV-cup is ook in een heen- en een terugwedstrijd. Heen op 29 maart, terug op 5 april thuis in Roeselare. De tegenstander heet Modena. Het nummer drie uit de Italiaanse competitie (Piacenza staat op dit moment zesde).