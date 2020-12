Het kampioenenbal ziet er helemaal anders uit dan normaal, door corona uiteraard, want Knack Roeselare speelt in eigen zaal een soort minitoernooi. Dinsdag is Warschau uit Polen de tegenstander, woensdag het Russische Kemerovo en donderdag de Italianen van Modena. In februari volgen dan de terugmatchen, ook in toernooivorm, maar dan in Italië. Roeselare heeft een pak ervaring in huis, en gaat resoluut voor een plaats in de tweede ronde.