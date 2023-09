KMI waarschuwt voor veel regen, hulplijn 1722 geactiveerd

Het KMI heeft code geel afgekondigd voor Oost- en West-Vlaanderen. De waarschuwing geldt tot de late namiddag. Een actieve regenzone zal in de loop van de nacht het westen binnentrekken en geleidelijk meer landinwaarts schuiven. Weercomputers verwachten plaatselijk 20 tot 40 liter per vierkante meter.

Digitale aanvraag

Via het tijdelijk geactiveerde telefoonnummer 1722 kunnen aanvragen worden ingediend voor hulp van de brandweer bij storm- en waterschade, bijvoorbeeld voor ondergelopen kelders of wateroverlast op de weg. Binnenlandse Zaken wijst er wel op dat de snelste manier om brandweerhulp te vragen, een digitale aanvraag is via de website 1722.be.

Het zijn de operatoren van de noodcentrales die ook de telefonische oproepen naar 1722 beantwoorden. Zij geven wel voorrang aan de meest dringende oproepen naar het noodnummer 112.

Lees ook: