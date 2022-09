KMI waarschuwt voor onweer, code geel van kracht

Code geel zal donderdag de hele dag gelden, met uitzondering van een tijdelijk drogere periode in de voormiddag.

De nacht van woensdag op donderdag wordt onstabiel met buien die onweerachtig kunnen zijn, en die zich zullen uitbreiden over het hele land en ook intenser worden. Tijdens sommige buien kan er meer dan 10 liter/m² vallen in een uur tijd.

Morgen wordt het, na een tijdelijk drogere periode in de voormiddag, opnieuw wisselvallig met her en der intense onweersbuien die zich in de loop van de namiddag en avond vormen. Lokaal kan er opnieuw 10 liter/m² regen vallen in een uur tijd, of mogelijk wat meer.