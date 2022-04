In de nacht van zaterdag op zondag gaat het vrijwel overal vriezen. Dat kan leiden tot gevaarlijke rijm- of ijsplekken aan de kust. Daarom heeft het KMI 'code geel' uitgevaardigd.

In de kuststreek en bij uitbreiding in heel West-Vlaanderen kunnen lokale buien van (smeltende) sneeuw of korrelhagel voor gladheid zorgen, zeker in combinatie met temperaturen onder het vriespunt.