KM Torhout zoekt nieuwe trainer

De beslissing kwam er na rijp beraad en overleg met het bestuur van KM Torhout. Didier Degomme merkt dat de combinatie trainer-sportief manager zoals hijzelf en de club dit voor ogen hadden, heel moeilijk te combineren met daarnaast ook nog een fulltime dagtaak.

Daarom werd besloten dat hij vanaf volgend seizoen enkel nog de taak van sportief manager van KM Torhout op zich zal nemen. De taken zullen in samenspraak met het beheer volledig uitgewerkt worden en de bedoeling is om KM Torhout organisatorisch en structureel nog beter te laten functioneren dan nu reeds het geval is.

Hij zal hiervoor onder andere nauw samenwerken met jeugdmanager Kris Defreyne om in de toekomst nog meer eigen jeugd te kunnen laten doorstromen naar het A-elftal. Ook krijgt hij de belangrijke taak om samen met de toekomstige trainersstaf KM Torhout zo snel als mogelijk terug naar 2de Afdeling Voetbal Vlaanderen te loodsen waar onze club thuis hoort.

Zijn eerste taak echter zal dus zijn om intern de nodige gesprekken te voeren en zo snel mogelijk een nieuwe sportieve staf voor de A-kern samen te stellen, inclusief een nieuwe hoofdtrainer. Kandidaten kunnen zich dus melden bij Didier Degomme.