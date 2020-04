Klussers tevreden met heropening doe-het-zelfzaken

Woensdag gaf de overheid doe-het zelfzaken groen licht om opnieuw te openen, weliswaar onder dezelfde strikte voorwaarden als voor voedingswinkels. Vele zaken openen vandaag voor het eerst de deuren sinds 18 maart.

Overrompeling gevreesd

Bij Bouwcenter Frans Vlaeminck in Oostrozebeke werd in eerste instantie toch voor een overrompeling gevreesd bij de heropening. Ook toen de doe-het-zelfzaak midden maart verplicht de deuren sloot was het er nog een komen en gaan van mensen die snel nog wat materiaal wilden kopen.

(lees verder onder de archiefreportage)

Opluchting

Vandaag blijft de stormloop uit. En dat tot grote opluchting van zaakvoerder Koen Vlaeminck. Ook de klussers zijn blij dat ze weer aan de slag kunnen.

Lees ook: