Kluis met 10.000 euro geroofd uit bekende Brugse horecazaak

In Brugge hebben dieven lelijk huisgehouden in de bekende horecazaak L'Estaminet. Ze gingen er met de kluis vandoor en maakten op die manier zo'n 10.000 euro buit.

'De diefstal gebeurde vanmorgen rond 5 uur', zegt uitbater Ward Devriese. 'Toen de poetsman even later aankwam, zag hij dat de terrasdeur was opengebroken en dat er deuren geforceerd waren. Hij is niet binnengegaan en heeft meteen de politie gebeld.'

Kluis verdwenen, grote ravage

De dieven, die een spoor van vernieling achterlieten, gingen aan de haal met de kluis. Die zat nochtans verankerd in de muur van het bureau van L'Estaminet. In de kluis zat een recette van 3 dagen, zowat 10.000 euro. Zaakvoerder Ward Devriese is onder de indruk van de agressieve inbraak, maar L'Etaminet is vandaag gewoon weer opengegaan. De politie start een onderzoek.