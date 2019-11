Kluifrotonde op 5 december voor jaren dicht

De kluifronde maakt plaats voor een wegtunnel met een autoluw groen plein. De wegtunnel zorgt voor een betere en ondergrondse Noord-Zuidverbinding. In principe zullen voetgangers en fietsers zoveel als mogelijk doorgang krijgen. Gemotoriseerd verkeer volgt een omleiding. In 2022 moet de kluifrotonde voltooid verleden tijd zijn. Ze ligt er nochtans nog niet zo lang. Dit zal de nieuwe situatie worden (lees verder onder de foto).

Nieuwe verkeerssituatie

De komende 9 maanden is de verkeerssituatie als volgt:

Voetgangers

• In de Zandstraat kan je langs de werf stappen zowel langs de kant van het Conservatoriumplein als de kant van de Kongoweg. Voor de voetgangers blijft de verbinding mogelijk tussen Kortrijk Weide en het Station en tussen Kortrijk Weide en rotonde Panorama.

• Om de Magdalenastraat en de Burgemeester Lambrechtlaan te dwarsen worden nieuwe zebrapaden gemarkeerd.

Fietsers

• Fietsers kunnen in twee richtingen rijden in de Zandstraat langs de kant van de Kongoweg, net zoals tijdens de werken voor de bouw van de fiets-en bustunnel. Op een bepaald ogenblik zal de verbinding wel gemaakt worden via een trap met fietsgoot.

• Het fietsverkeer tussen de Magdalenastraat en H. Consciencestraat wordt omgeleid via de fietstunnel Burgemeester Nolfstraat en omgekeerd. De Magdalenastraat kan veilig worden gekruist via een fietsoversteek naast het zebrapad.

• Om veiligheidsredenen mogen fietsers niet meefietsen met het autoverkeer in de bypass tussen de Magdalenastraat en de Burgemeester Lambrechtlaan.

Gemotoriseerd verkeer

1. van rotonde Panorama naar Burg. Lambrechtlaan en omgekeerd:

via Aalbeeksesteenweg – Burg. F. De Bethunelaan – Magdalenastraat (en omgekeerd)

2. van H. Consciencestraat naar Magdalenastraat:

via Beheerstraat – Meersstraat – Burg. Lambrechtlaan

3. van Magdalenastraat naar H. Consciencestraat:

via Burg. Lambrechtlaan – Blekersstraat – Beheerstraat

4. van H. Consciencestraat/omgeving Conservatoriumplein naar rotonde Panorama:

via Koning Albertstraat – Stationsplein – Doornikselaan – Spoorweglaan – Zwevegemsepoort – Wandelweg – Minister Tacklaan.

Deze vier omleggingslussen sluiten op elkaar aan. De plannen van deze omleiding kunt u bekijken op www.kortrijk.be/omleggingen-appel.