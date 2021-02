Klokken van Iepers belfort komen naar beneden

Stad Ieper werkt al even aan de restauratie van de Lakenhallen. Voor een volgende fase van de werken moet de beiaard, en dus alle 49 klokken, tijdelijk verplaatst worden. Ze worden wel tentoongesteld in de bibliotheek en het stadsarchief.

De restauratie van de Lakenhallen is in een nieuwe fase aanbeland. Voor de verdere werken is het nodig dat de beiaard de Belforttoren verlaat. Een technisch huzarenstukje dat volgende week zal plaatsvinden. De klokken worden één voor één uit de toren getild.

Twaalf ton

Het klokkenspel bestaat uit zo'n 49 klokken, samen goed voor een gewicht van bijna twaalf ton. De klokken vinden de komende maanden tijdelijk onderdak in de bibliotheek en het stadsarchief. Daar zijn ze coronaproof te bezichtigen in de vorm van een raamtentoonstelling.

Wie een wandeling maakt op het Beeldenplein , zal dus de beiaardklokken aan de vele ramen zien prijken. Het stadsarchief zal de komende weken werken aan wat extra duiding bij de expositie.

Schepen van bibliotheek en archief Valentijn Despeghel: “Het team van het stadsarchief botste op een reeks mooie, interessante en onbekende documenten. Materiële getuigen van een rijk Iepers stadsverleden. Met de raamtentoonstelling kunnen ze ook in coronatijden die verhalen brengen."