Klok van 3 ton valt naar beneden, andere klokken stilgelegd

In de toren van de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge liggen de klokken stil. Eind maart is daar een klok van meer dan 3 ton afgebroken. Ze kwam drie meter lager terecht op een steunbalk. Uit voorzorg luiden ook de andere klokken niet meer.

Waarschijnlijk is de val veroorzaakt door een luchtbelletje in het eeuwenoude brons. Bart Vercauteren, Kerkfabriek Sint-Salvatorskathedraal: “De klok in kwestie weegt 3.300 kilogram. En die beweegt volledig, dus daar zitten enorme krachten op. Na verloop van tijd zal dat waarschijnlijk de aanleiding gegeven hebben tot de breuk.”

In toren hangen nog gelijkaardige klokken. Voor de zekerheid liggen die nu stil. Bezoekers kunnen ook niet meer onder de klokkentoren komen. “De klok die gevallen is, ligt momenteel stabiel. Die is gefixeerd. Maar natuurlijk mogen we daar geen extra krachten op loslaten. Vandaar dat de klokken jammer genoeg momenteel zwijgen.”

Tijdens de Heilig Bloedprocessie van volgende week zal je dus geen klokken horen uit de toren van de kathedraal.