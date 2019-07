KLJ-groep: "Beschoten door boer in Poperinge"

Een groep KLJ-jongeren uit het Oost-Vlaamse Zomergem beweert te zijn beschoten door een boze boer in Poperinge toen ze tijdens een spel door zijn maïsveld liepen. Er wordt onderzocht of er effectief sprake is van een geweerschot. "Het is woord tegen woord", aldus de politie.

De feiten dateren van afgelopen maandag. Een groep jongeren van de KLJ (Katholieke Landelijke Jeugd) was op kamp in Westouter toen ze besloten om een rechtdoortocht te maken. Zo'n tocht bestaat erin dat je van punt A naar punt B wandelt en daarbij alle obstakels op de weg weet te overwinnen. Zo belandde een groep van 12- tot 18-jarigen samen met een leider maandag in het maïsveld van de boer.

Jongeren aangedaan

"Daarop menen de aanwezigen dat ze bedreigd werden door een boer, die een schot uit een jachtgeweer zou hebben gelost in hun richting", zo klinkt het bij de politie van Arro Ieper. "De boer was woedend, en de jongeren waren erg aangedaan door de feiten. Onze mensen van slachtofferbejegening kwamen ter plaatse om hen bij te staan."

Verhoor en huiszoeking

De landbouwer werd na de feiten verhoord en er vond een huiszoeking plaats. Hij zou echter ontkennen dat hij heeft geschoten. De aard van de bedreiging wordt nu onderzocht door het parket van West-Vlaanderen, afdeling Ieper. "Wij kunnen enkel bevestigen dat er sprake was van bedreigingen", klinkt het daar. "We onderzoeken over welk soort bedreigingen het gaat. Verder zal niet worden gecommuniceerd, in het belang van het onderzoek."