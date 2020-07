Het centrum voor psychiatrie en psychotherapie Sint-Jozef in Pittem wordt vanaf volgend jaar grondig verbouwd.

Van het oorspronkelijke kasteel dat dateert uit 1870 blijft alleen het centrale deel en de receptie over. De gebouwen die er later zijn bijgekomen worden afgebroken. De kamers voor 2 of 3 personen zullen verdwijnen en worden vervangen door eenpersoonskamers. Er komen lichtrijke paviljoenen die aansluiten op het groen van het domein van zowat 20ha. Het totale project kost 55 miljoen euro. De bouwwerken beginnen volgend jaar.