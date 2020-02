Opvallende naam bij die ploeg, nog tot hij prof wordt bij Deceuninck-Quick.step is Mauri Vansevenant. Eén van onze grote klimtalenten. Maar ook naar de prestaties van Vito Braet wordt reikhalzend uitgekeken. Hij gaat voluit voor een profcontract, maar hij is natuurlijk niet alleen. De basis voor het nieuwe seizoen legt het jonge wielergeweld van EFC in het Spaanse Mojacar. Bekijk het verslag hierboven.

Bekijk ook