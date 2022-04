Klimsport in historische Oostendse watertoren

De restauratie van de toren koste 2,7 miljoen euro. Binnenin komt een tot in de puntjes uitgerust trainingscentrum. Nergens in ons land zullen klimmers op zo'n indrukwekkende manier kunnen oefenen. Speleoloog Dirk Deroo: "Met de watertoren wordt dit een uniek project, zowel in Vlaanderen als in België. De hoogtes zijn uiteraard het meest uitdagend. Er zijn hier en daar wel klimmuurtjes van 10 a 15 meter. Maar hier hebben we hoogtes van 8, 17 en 28. Dat is wel uniek en hier kunnen we alles oefenen."

Kantoorgebouwen

Het neogotische gebouw van 50 meter hoog dateert uit 1900 en ligt langs één van de invalswegen van Oostende.De stad zocht meer dan 25 jaar naar een nieuwe bestemming voor het gebouw. Ooit wilde een groot reisbureau er kantoren inrichten.