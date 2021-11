Klimaattop: veestapel afbouwen of niet?

West-Vlaanderen is de landbouwprovincie bij uitstek, met een intensieve veeteelt.

Onze provincie heeft het hoogste aantal varkens per hectare en dat is ook zo voor het pluimvee. Wij hebben meer dan 3 miljoen varkens, 12 miljoen kippen en bijna 400.000 runderen.

Er liggen verscheidene voorstellen op tafel van de Vlaamse regering. Voor de milieuorganisaties moet de veestapel inkrimpen en de bedrijven overschakelen op circulaire landbouw, maar voor de landbouworganisaties is een afbouw van de veestapel geen optie. De sector komt dan ook met eigen oplossingen.

Technologie

"Ik denk maar aan aangepaste voedingssystemen, aangepaste stalsystemen. Wij mikken eerder op die nieuwe technologieën om de broeikasgassen te reduceren dan het verminderen van het aantal dieren," zegt Joris Vande Vyvere van de Boerenbond West-Vlaanderen. We weten dat als we soja in dierenvoeding vervangen door bierdraft dat een enorme impact heeft op de methaanuitstoot bij herkauwers."

Ondoordachte maatregelen kunnen onze voedselproductie in het gedrang brengen, waardoor we dan voeding moet importeren. Dat zou het pervers effect van een verkeerde klimaatmaatregel kunnen zijn.

"Zichzelf heruitvinden"

Maar de milieuorganisaties vrezen dat er weinig anders op zit dan die veestapel in te krimpen om de uitstoot van methaangas en lachgas terug te dringen. Dat zijn sterkere broeikasgassen dan CO2. Ook de milieuorganisaties beseffen dat we best niet in onze eigen voet schieten door onze lokale voedselproductie in het gedrang te brengen. Maar de landbouw moet zichzelf heruitvinden.

Herman Nachtergaele van de West-Vlaamse Milieufederatie: 'We moeten Opteren voor een landbouw die meer lokaal, regionaal gericht is, waarvan de teelten aangepast zijn aan de milieubeperkingen, aan de klimaatomstandigheden die gaan veranderen en waarbij onze landbouwers ook een eerlijke prijs krijgen. Dat zal waarschijnlijk betekenen dat de prijs van de producten omhoog moet.

De Vlaamse regering moet de knoop over de landbouwmaatregelen nog doorhakken.