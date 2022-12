Klimaatklever voert weer actie, maar op rustige manier

In het centrum van Brugge heeft klimaatactivist Wouter Mouton nog eens actie gevoerd, samen met enkele medestanders. Op een rustige manier, en dat was een tijdje geleden wel anders.

Toen moest Mouton naar de gevangenis in Nederland nadat hij zich in Den Haag had vastgekleefd aan ‘Het meisje met de Parel’, het wereldberoemde schilderij van Vermeer. Wouter Mouton: "Uiteraard zijn er heel veel mensen die op geen enkele manier begrip opbrengen, maar toch zijn er ook mensen die echt wel begrijpen en weten hoe laat het is."

Geen geroep, geen gekleef vandaag. Wel een zogenoemde niet-verstorende actie. Als activist heeft hij er een heftig jaar opzitten. "Mijn eerste actie dit jaar was op de Ronde van Vlaanderen op het parcours toen Mathieu Van der Poel daar passeerde. Dan stond ik ook aan de doelpaal op de Beker van België."

Ecocide

Maar met eenklimaatklever-actie in Nederland, haalde hij eind oktober de internationale pers. Wouter Mouton zat drie weken in de cel. "De beroepsprocedure zit er nog aan te komen. Even afwachten. We gaan die uitputten. We zien wel wat het wordt. Desnoods gaan we naar Straatsburg om het op Europees niveau aan te vechten. Maar persoonlijk vind ik het veel extremer dat bedrijven dagelijks ecocide plegen."

Intussen is 'Klimaatklever' door Van Dale verkozen tot woord van het jaar.