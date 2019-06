Klimaatgemeente Zwevegem wil geen windmolens

"In werkelijkheid komen de 6 geplande windturbines in een volstrekt open gebied van de deelgemeenten Moen, Bossuit en Sint-Denijs", zegt burgemeester Marc Doutreluigne. "Een windmolenpark, ook al wordt het voor de mooie ogen van de bevolking ‘windlandschap’ genoemd, in een open gebied zoals het nu gepland is, kan helemaal niet. In het bestuursakkoord dat geleid heeft tot de huidige meerderheidscoalitie werd even duidelijk gesteld dat absolute voorrang wordt gegeven aan de bescherming van de open ruimte".

Niet consequent?

Burgemeester Doutreluigne anticipeert op de mogelijke kritiek dat deze beslissing niet consequent lijkt met zijn plannen om van Zwevegem een klimaatgemeente te maken. "Dit is absoluut niet tegenstrijdig," klinkt het. "Er moeten prioriteiten gesteld worden en in het landschappelijk gebied van Moen en Sint-Denijs heeft de open ruimte voorrang op de zogenaamde groene energie. Hernieuwbare energiebronnen en groene energie zijn belangrijk en verdienen ondersteuning maar niet ten koste van alles".

Windmolens in Noordzee

De inplanting van een windmolenpark met windmolens van 150 m hoog of meer is voor het gemeentebestuur totaal onverenigbaar. "Windmolens staan best ingeplant in de Noordzee met toevoer naar het binnenland via de hoogspanningslijn zoals het project Ventilus het nu voorziet. Windmolens aan land zijn enkel welkom mits toepassing van het bundelingsprincipe, wat betekent dat zij moeten voorzien worden in een bedrijvenpark of langs een autosnelweg", luidt het.

Aspiravi

"Ook Aspiravi doet in hetzelfde gebied prospectie voor de realisatie van een eigen windmolenpark", waarschuwt de burgemeester. "Het is dus niet uitgesloten dat er in 2019 of in 2020 een tweede vergunningsaanvraag komt voor een ander windmolenpark in het open landschap van Moen/St.Denijs/Bossuit". Bij de bevolking is er intussen verzet gerezen tegen het plan en daar heeft de burgemeester alle begrip voor.