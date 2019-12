In Brugge hebben klimaatactivisten vanmiddag een stille actie gehouden op de Burg.

Ze steunen zo Wouter Mouton (42) die 10 dagen in hongerstaking is geweest. Hij wil met zijn actie de stad wakker schudden voor de klimaatcrisis. Meer nog: hij wil dat het stadsbestuur van Brugge bij de volgende gemeenteraad de noodtoestand uitroept. Wouter Mouton is een klimaatactivist van Extinction Rebellion.