Klimaatactiegroep Climaxi steunt andere milieugroeperingen tijdens fietstocht

Klimaatactiegroep Climaxi is in Ootende gestart met een vierdaagse fietsmanifestatie waarbij ze lokale milieugroeperingen een hart onder de riem steken.

Ze lieten ook al bloedstalen nemen van buurtbewoners die getroffen zijn door PFAS-verontreiniging. Met de fiets rijdt Climaxi van Raversijde, over Kortemark met het Sylvamostort, naar Waregem waar, bij Kruisem, ook gronden vervuild zijn.

Katrin Van den troost, klimaatactievoerder Climaxi: "Wij rijden een fietstocht door heel Vlaanderen, van Oostende tot in de Vlaamse Ardennen, langs allerlei actiegroepen die opkomen tegen vervuiling in hun buurt. Vooral rond PFAS-vervuiling. We hebben ook bij die groepen het bloed onderzocht. Hier komen we samen met het comité 'Wij Raversijde' en we vragen meer aandacht voor de PFAS-vervuiling.

Bij elke stopplaats organiseert Climaxi een klein terras voor de buurtbewoners van getroffen en verontreinigde wijken. Ook hier in Raversijde werden bij bloedstalen te hoge PFAS-waarden gevonden. Morgen passeert de karavaan in Kortemark.

