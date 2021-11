Klimaat krijgt grote rol bij aanplanting eerste geboortebos in Koksijde

Het eerste geboortebos in Koksijde is een feit: deze morgen hebben zo'n 96 gezinnen bomen geplant in Golf ter Hille. De gezinnen kregen er via doe- en weetstandjes zicht op haalbare klimaatdaden. Achteraf werd de aanplanting gevierd samen met de gezinnen, de Gezinsbond Koksijde-Oostduinkerke, Mieke Garnaal en eredames, de harmonie “Vrienden van de Brandweer Oostduinkerke" en volksdansgroep De Juttertjes.

Het hele idee achter het geboortebos is dat bomen de klimaatsverandering kunnen helpen afremmen. Bossen maken namelijk onze planeet koeler door inkomende zonne-energie om te zetten in verdamping van water. Daarbij ontstaan tevens wolken die zorgen voor schaduw, regen en een beter klimaatevenwicht. Uiteindelijk reflecteren bossen minder zonnewarmte terug in de atmosfeer. Minder warmte die broeikasgassen anders zouden vasthouden. Kort samengevat: bomen komen de opwarming van de aarde ten goede.