Kleutertjes chatten met BV's

De kleuters van juf Lisa Dhont uit De Dorpsparel in Schuiferskapelle hebben vanmorgen gechat met radiomaker Peter Vandeveire.

En hij was niet de eerste BV met wie de kleintjes in gesprek gingen in deze coronaperiode. Eerder waren er al videochats van thuis uit met onder meer astronaut Frank De Winne en acteur Marijn Devalck. Zo probeert de kleuterleidster de kinderen toch leuke momenten te laten beleven.

Vandeveire wil leren vliegen

De kinderen willen dat Peter Vandeveire vooral mopjes vertelt en ze vragen hem ook wat zijn grootste dromen zijn. Hij wil onder meer een frituur openen en leren vliegen. De voorbije maanden heeft juf Lisa Dhont 62 videochats gehouden met bekende en minder bekende Vlamingen, onder meer met zanger Wim Soutaer en acteur Andy Peelman. Allemaal waren ze snel bereid om een uurtje vrij te maken.