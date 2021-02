Kleuterschool Stella Maris Nieuwpoort preventief gesloten

De andere kleuterjuffen en kleuters wachten nog op hun testresultaten. Na crisisoverleg heeft het CLB besloten om de kleuterklassen preventief te sluiten. Er was al eerder een klas in quarantaine door een eerste besmetting in de school. Zondag is er opnieuw crisisoverleg en zal de situatie geëvalueerd worden. De lagere school van Stella Maris blijft vooralsnog open. Ook in de afdeling van basisschool De Vierboete in Nieuwpoort-Bad is een kleuterklas in quarantaine omwille van een vastgestelde besmetting bij één kleuterjuf.