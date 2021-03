Kleuterschool Het Vlinderbos toch open

Veel kleuterklassen blijven deze week dicht, tenzij voor noodopvang. Maar niet overal. In kleuterschool Het Vlinderbos in Ooigem bijvoorbeeld is er wél onderwijs. Dat is beslist na overleg met het personeel en de ouders.

De kleuters van de Vrije Basis- en kleuterschool Het Vlinderbos in Ooigem gaan vandaag gewoon naar school. De hele scholengemeenschap heeft overigens beslist om de kleuterklassen op te houden, ondanks de verwarrende communicatie die daarover de voorbije dagen de wereld in gestuurd werd. Stefanie Duyvejonck, directeur van Het Vlinderbos: ‘We voelden ons wel een beetje de speelbal van de overheid en als de keuze dan toch aan de scholen was, dan hebben we de keuze gemaakt in functie van het welzijn van onze kleuters. Zij hebben er veel meer baat bij om elke dag naar school te kunnen komen in de structuur van de eigen school, de klas en de juf. ‘

Opluchting bij ouders

Ongeveer 80 van de 100 kleuters zijn hier vandaag komen opdagen. Opluchting bij de ouders en blije gezichten bij de kleuters dat het vandaag toch een gewone lesdag is, want de leerlingen van het lager onderwijs zijn vervroegd met vakantie gestuurd. De kleuters komen graag naar school omdat ze hier met hun vriendjes kunnen spelen. De ouders zijn alvast erg dankbaar dat de school toch open is. Ze hebben vooraf een formulier ingevuld, zodat de voor- en naschoolse opvang en het middagtoezicht efficiënt georganiseerd konden worden.