Kleuterschool gaat dicht wegens scheuren in de muren, vakantie begint nu al

In Wervik is de zomervakantie al begonnen voor de meer dan 200 kinderen van kleuterschool de Graankorrel. Dat komt omdat het schoolgebouw niet meer stabiel is door scheuren in de muren.

Voor de ouders was het schrikken, zij kregen het nieuws pas gisteravond te horen. Tot het einde van het schooljaar is er wel noodopvang. Directeur Christophe Verleene: "Het gaat eigenlijk over het tweede gebouw dat parallel staat met het eerste gebouw aan de straatzijde. Er zijn barsten opgetreden door de hellingsgraad van de gevels. Ze hebben een verkeerde helling en staan niet meer stabiel."

De kleuterafdeling van De Graankorrel in de Grauwe Zusterstraat in Wervik vertoonde al scheuren die ze in de gaten hielden. Recent waren die toegenomen. De school liet dat onderzoeken en kreeg gisteren te horen dat het gebouw niet meer stabiel is. Daarop besliste het bestuur direct de school te sluiten.

"De communicatie is laat gebeurd. Ik geef dat ook eerlijk toe. Dat komt ook doordat de beslissing laat gevallen is op de bestuursvergadering gisteravond. Als het niet veilig is dan moeten we onze verantwoordelijkheid nemen. De kinderen en het personeel gaan voor. Uiteraard is dat een heel penibele situatie."

De school vraagt om de kleuters zo veel mogelijk thuis houden en zo eindigt het schooljaar voor de 214 kinderen nu al. De juffen organiseren wel noodopvang in stadshal Oosthove en vandaag zijn daar toch zo'n 60 kinderen. Bercy Slegers, eerste schepen Wervik : "We hebben een corridor gemaakt voor de veiligheid. We hebben frigo's ter beschikking gesteld, tafels, stoelen. Wat ze nodig hebben de komende twee weken zal er zijn."

Maandag is er ook overleg met het schepencollege, want in september moeten de kinderen uiteraard terug naar school.