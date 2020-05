Kleuters op 2 juni weer naar school, lager onderwijs op 5 juni

Dat is het compromis dat het Overlegcomité woensdagavond heeft bereikt, melden eerste minister Sophie Wilmes en Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts. De verplichting om voor elke leerling 4 vierkante meter te voorzien in het lager onderwijs wordt losgelaten.

Elke klas wordt dus een contactbubbel in het lager onderwijs, ongeacht het aantal leerlingen. Op de speelplaats moeten de contactbubbels maximaal gerespecteerd worden. De leerlingen hoeven geen mondmasker te dragen, maar voor de leerkrachten wordt dat wel aangeraden als de afstand niet kan worden gegarandeerd.

Kleuter: Voltijdse opstart vanaf dinsdag 2 juni

Het kleuteronderwijs kan alle leerjaren opnieuw voltijds opstarten vanaf dinsdag 2 juni. De klasgroep wordt de contactbubbel, ook al zijn er meer dan 20 kinderen. De leerkrachten hoeven geen masker te dragen. Bij contacten tussen volwassenen wordt dat wel aanbevolen. Ook het respecteren van de veiligheidsafstand is hier niet vereist.

Aanbeveling om mondmasker te dragen

Wat het middelbaar betreft, kunnen de gemeenschappen beslissen om scholen de mogelijkheid te geven extra leerjaren te heropenen, laat premier Sophie Wilmes weten.

In Vlaanderen kan het secundair onderwijs vanaf 2 juni het 2de en 4de jaar twee dagen per week heropstarten, meldt Onderwijsminister Ben Weyts. Het 1ste, 3de en 5de middelbaar zullen in juni nog enkele dagen uitgenodigd worden, met een minimum van één dag. Het 6de middelbaar mocht vorige week al opstarten. In het secundair blijft de norm van 4 vierkante meter wel gelden. Contactbubbels tellen maximaal 14 leerlingen. Hier krijgen leerlingen de aanbeveling om een mondmasker te dragen.

"Het Vlaamse onderwijsveld heeft vorige vrijdag een plan op tafel gelegd en dat heeft veel in gang gezet", zegt Weyts. "Je kan terecht kritiek hebben op het besluitvormingsproces, maar ik ben fier dat Vlaanderen het voortouw genomen heeft. Het eindresultaat is dat scholen open mógen gaan en open kúnnen gaan."

