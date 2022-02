Kleuters meest taalvaardig in West-Vlaanderen

​85 procent van de kinderen in de 3 de kleuterklas is voldoende taalvaardig om te starten in de lagere school, 11 procent heeft nog extra taalondersteuning nodig en 4 procent heeft intensieve begeleiding nodig. Dat blijkt uit resultaten van de Taalscreening. West-Vlaanderen scoort het...

91 procent van de West-Vlaamse kleuters is voldoende taalvaardig, zeven procent kan nog extra ondersteuning gebruiken en slechts twee procent van de kinderen heeft intensieve begeleiding nodig. Dankzij de Taalscreening kunnen kleuters met een (kleine) taalachterstand nog bijgespijkerd worden voor de start van de lagere school, zodat alle kinderen gelijk aan de start komen.

Scholen krijgen extra middelen (12 miljoen euro in totaal) om kinderen extra taalondersteuning te kunnen geven. “We kijken niet langer weg van de taalachterstand bij sommige kleuters”, zegt Weyts. “Vijftien procent in Vlaanderen is een aanzienlijk deel van de kleuters. Het is cruciaal dat we nog voor de start van de lagere school ingrijpen, om te vermijden dat ze door een taalachterstand jarenlang achterop moeten hinken”.

Regionale verschillen

De allereerste Taalscreening is uitgevoerd tussen 10 oktober en 17 december 2021 in elke 3de kleuterklas. De diensten van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts hebben gegevens opgevraagd bij een representatieve verzameling van 421 kleuterscholen, die samen 13.000 kleuters in de 3de kleuterklas hebben. 85 procent van de kinderen is voldoende taalvaardig, elf procent vraagt om extra taalondersteuning en vier procent heeft intensieve begeleiding nodig.

Kinderen die aan de lagere school beginnen met een taalachterstand hebben niet dezelfde kansen als andere kinderen: vaak lopen ze al snel schoolse achterstand op. Daarom wordt er sinds dit schooljaar in elke 3de kleuterklas een Taalscreening georganiseerd, waarmee taalachterstand tijdig gedetecteerd kan worden.

Er zijn belangrijke verschillen tussen scholen. Zo zijn er meer kinderen met een taalachterstand in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daar heeft 1 op de drie kinderen extra taalsteun nodig. In scholen met veel kinderen met een andere thuistaal ligt het aandeel kinderen die intensieve begeleiding nodig hebben dubbel zo hoog (8%), net als het aandeel kinderen die extra ondersteuning nodig hebben (21%). In de Stad Antwerpen gaat het om 28 procent van de kinderen. In Gent heeft 21 procent van de kinderen extra taalsteun nodig.