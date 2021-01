Kleuterklassen in quarantaine in Nieuwenhove

Twee kleuterjuffen hebben positief getest op het coronavirus en dus moeten zowat 70 kleuters thuis blijven in quarantaine. Ook in een vierde kleuterklas blijven de kleutertjes thuis. Ze worden weliswaar niet getest. De kleuterafdeling is fysiek afgescheiden van de lagere school, daar zijn nog geen besmettingen vastgesteld.