Kleuter (5) overleeft val onder tractor niet in Ingelmunster

In Ingelmunster is een jongetje van vijf overleden bij een tragisch ongeval. Hij kwam onder de tractor terecht waar hij kort daarvoor nog op zat.

Het ongeval gebeurde vanmorgen, in de Rozestraat. Het jongetje zat in de afgesloten stuurcabine, samen met zijn vader. Toen ze van de boerderij weg wilden rijden hoorde de vader plots een klik. Het bleek de stuurcabine te zijn die toch was geopend. Het jongetje viel uit de tractor en kwam onder het gevaarte terecht.

De hulpdiensten brachten de kleuter nog naar het ziekenhuis, maar alle hulp kwam te laat.