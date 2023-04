Kleurrijke fontein moet Ieperse Leet nog aantrekkelijker maken

De Leet in Ieper is nog niet helemaal af, maar het lijkt nu al de publiekstrekker op warme zomerdagen in Ieper. Er staat nu ook nog eens een fontein, die in verschillende kleuren verlicht kan worden.

Op St-Patrick's Day bijvoorbeeld kunnen de 45 waterstralen met groen licht beschenen worden, en op lgbtq-dag met alle kleuren van de regenboog.

De opstelling moet nu 14 dagen proefdraaien zodat ze daarna alles goed kunnen afstellen. Deze fontein heeft ongeveer 250.000 euro gekost. Ives Goudeseune, schepen van Openbaar Domein Ieper: 'Het is enkel en alleen op regenwater dat deze fontein werkt, er is geen kraanaansluiting met stadswater. Dat is ook één van de redenen dat we nu aan het uittesten zijn, hoeveel verdamping is er, wanneer we moeten aanvullen. Het moet een van de leukste plekjes in de binnenstad worden."

De fontein is een onderdeel van de ingrijpende werken aan De Leet. Ook de lokale handelszaken zijn er tevreden mee.