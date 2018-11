Op meer dan 100 begraafplaatsen was er vandaag op Allerheiligen met Reveil plaats en tijd voor kleine concertjes, een voordracht of wat poëzie.

Reveil is 4 jaar geleden uit de grond gestapt in Deerlijk. Ook in Dadizele volgen ze het initiatief om Allerheiligen nieuw leven in te blazen. Daar bracht Vanessa Cappelier een piccolo concerto in C major van Antonio Vivaldi.