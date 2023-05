Kleinere porties en veel saus moeten bewoners woonzorgcentra meer laten eten

Veel ouderen in woonzorgcentra kampen met ondervoeding. Maar door de porties kleiner te maken en een sausje op te dienen, eten ze meer. Dat blijkt uit een proefproject in Sint-Augustinus Torhout, samen met studenten voeding- en dieetkunde van Vives.

In de keuken van woonzorgcentrum Sint-Augustinus in Torhout merken ze nog te vaak dat borden van de tweehonderd maaltijden vol terugkeren. "We zijn dieper gaan graven en merkten dat de aardappelporties te groot waren en dat er te weinig smeuïgheid was", zegt Stephanie Roosens, student dieetkunde.

"Bij een bevraging bij onze bewoners scoorden we 5,5/10 voor de portiegrootte. Je bent dan geslaagd, maar het is niet voldoende", zegt directeur Francoise De Vreeze.

7/10

Na het onderzoek van de studenten hebben ze enkele aanpassingen doorgevoerd. Bewoners kunnen nu kiezen tussen een kleine, middelgrote of een grote portie aardappelen of frietjes. Daarvoor gebruikt het personeel ook opschepmateriaal dat bij de portie grootte past. En ze kijken ook op geen extra schep saus. "De saus helpt hen om alles makkelijker naar binnen te werken."

En ook de bewoners merken een verschil: "Na heel het project hebben we de bevraging opnieuw gedaan. Nu scoren we meer dan 7/10."